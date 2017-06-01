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عاجل:ضربة موجعة لترامب حول قرار حظر السفر لمواطني 6 دول | دولي

عاجل:ضربة موجعة لترامب حول قرار حظر السفر لمواطني 6 دول

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عاجل:ضربة موجعة لترامب حول قرار حظر السفر لمواطني 6 دول

بتاريــخ : 13 يونيو 2017 / 10:57 عاجل:ضربة موجعة لترامب حول قرار حظر السفر لمواطني 6 دول | دولي
عاجل:ضربة موجعة لترامب حول قرار حظر السفر لمواطني 6 دول
أصدرت محكمة استئناف أمريكية جديدة اليوم الثلاثاء،حكما يقضى بوقف تنفيذ الحظر المعدل الذي فرضه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - المتهم بممارسة التمييز بحق المسلمين - على سفر مواطني 6 دول ذات غالبية

شوف تيفي

أصدرت محكمة استئناف أمريكية جديدة اليوم الثلاثاء،حكما يقضى بوقف تنفيذ الحظر المعدل الذي فرضه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - المتهم بممارسة التمييز بحق المسلمين - على سفر مواطني 6 دول ذات غالبية مسلمة إلى الولايات المتحدة.

وذكرت شبكة " فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية أن محكمة الاستئناف في سان فرانسيسكو أكدت في حكمها الصادر بإجماع الآراء أن قرار الإدارة الأمريكية بهذا الصدد "رغم تعديله قانون الهجرة الفيدرالي فقد عجز عن تقديم مبرر مقبول لمنع مواطني الدول الست من دخول الولايات المتحدة".

وجاء في قرار المحكمة أن " الهجرة ليست أمرا يقرره شخص واحد حتى لو كان الرئيس .. وبإصداره أمرا تنفيذيا فقد تجاوز الرئيس السلطات التي منحه إياها الكونغرس ".
وأكدت محكمة سان فرانسيسكو ان "محكمة البداية لم تستغل سلطتها عبر قرارها بتعليق أولي وطني" للمرسوم. ونقلت عن تقرير لدائرة الامن القومي قوله ان الجنسية "ليست مؤشرا يمكن الوثوق به الى نشاط ارهابي محتمل" وأن مواطني الدول التي استهدفها المرسوم (ايران والصومال وليبيا وسوريا والسودان واليمن) نادرا ما كانوا ضالعين في أنشطة ارهابية في الولايات المتحدة".

واعتبرت المحكمة خصوصا أن الرئيس لم يثبت بشكل كاف أن دخول مواطني الدول الست المستهدفة وذات الغالبية المسلمة "سيلحق ضررا بمصلحة الولايات المتحدة".
وذكرت بأن ترامب وخصوصا في تغريدة تعود إلى الخامس من يونيو قال "نحتاج الى منع السفر (الى الولايات المتحدة) من بعض الدول الخطيرة" من دون أن يوضح بالضبط طبيعة التهديد الذي يشكله مواطنو هذه الدول على الولايات المتحدة.

ويعتبر الحكم هو الثاني بعد القرار الصادر عن الدائرة الرابعة في محكمة الاستئناف الامريكية في فرجينيا الأسبوع الماضي حيث كانت محكمة أمريكية فى ولاية هاواي قد أصدرت أمرا قضائيا خلصت فيه إلى أن هذا الحظر "إجراء تمييزي".

وكان قرار الحظر يشمل مواطني إيران وليبيا وسوريا والسودان والصومال واليمن.. كما دعا القرار حينها إلى فرض حظر لمدة 120 يوما على دخول اللاجئين من أية دولة.

 

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