حصري..تفاصيل جديدة ومثيرة بخصوص قيام أصحاب شرع اليد بالاعتداء على فتاة ترتدي ''صاية'' بمرتيل ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدرها أن الفتاة التي تعرضت للضرب والتعنيف على يد مجموعة من الأشخاص بالسوق المركزي بمارتيل، حلت مرة أخرى أمس الاثنين بهذا السوق رفقة والديها ورجال شرطة، حيث تعرفت على مجموعة من

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدرها أن الفتاة التي تعرضت للضرب والتعنيف على يد مجموعة من الأشخاص بالسوق المركزي بمارتيل، حلت مرة أخرى أمس الاثنين بهذا السوق رفقة والديها ورجال شرطة، حيث تعرفت على مجموعة من الأشخاص، شاركوا في تعنيفها، ما دفع بالعناصر الأمنية إلى استدعائهم من أجل الاستماع لهم.



وأكد المصدر ذاته أن تفاصيل الواقعة، تعود إلى الأحد الماضي، حيث تعرضت فتاة كانت رفقة والدها الذي يحمل الجنسية الألمانية وهي ترتدي لباس قيل بأنه مكشوف "صاية" للضرب من طرف مجموعة من الأشخاص، استنكروا ارتدائها لهذا اللباس دقائق قبل آذان المغرب.

وأوضح المصدر ذاته أن بعض المتواجدين بعين المكان، كانوا وراء انقاذ الفتاة من بين أيدي "صحاب شرع اليد"، مؤكدين بأن ما وقع يعتبر انتهاكا صريحا لحقوق الإنسان.