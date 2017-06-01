عاجل..إطلاق نار في محطة للقطارات بألمانيا ﻿

أصيب عدة اشخاص بجروح بينهم شرطية صباح الثلاثاء ''بنيران'' أطلقت في محطة للقطارات في ضاحية ميونيخ،حيث أوقف شخص كماأعلنت الشرطة، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة فرانس بريس.

''شوف تيفي''

أصيب عدة اشخاص بجروح بينهم شرطية صباح الثلاثاء ''بنيران'' أطلقت في محطة للقطارات في ضاحية ميونيخ،حيث أوقف شخص كماأعلنت الشرطة، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة فرانس بريس.

وقالت شرطة ميونيخ على حسابها على تويتر ''أصيب عدة أشخاص باطلاق نار'' حصل في محطة القطارات في ضاحية اونترفوهرينغ وأصيبت شرطية بجروح بالغة مضيفة أنها أوقفت شخصا.