رسميا و بالصور:أورانج تطلق ''Orange Talents'' أول فضاء إلكتروني لاكتشاف المواهب الفنية بالمغرب ﻿

أطلقت شركة أورانج للاتصالات يومه الاثنين، مسابقة ''Orange talents'' التي تهدف إلى خلق فضاء إليكتروني للتعبير الفني، يمكن من اكتشاف المواهب الفنية المغربية،

شوف تيفي:

أطلقت شركة أورانج للاتصالات يومه الاثنين، مسابقة ''Orange talents'' التي تهدف إلى خلق فضاء إليكتروني للتعبير الفني، يمكن من اكتشاف المواهب الفنية المغربية، وذلك خلال ندوة صحافية تم تنظيمها بمدينة الدار البيضاء بحضور أعضاء لجنة التحكيم المكونة من الفنان عبد الفتاج الجريني والفنانة جميلة البدوي، بالإضافة إلى الملحن جلال الحمداوي.



وكشفت شركة أورانج عن تفاصيل هذه المسابقة، مشيرة إلى أن هذه الأخيرة تدور في إطار عدة مراحل تصفية من بينها تصويت رواد الأنترنيت، و تنتهي المراحل باختيار 30 مرشحا يتنافسون فيها بينهم لتحديد الفائز الأكبر بمسابقة الغناء، والذي سيحظى بفرصة تسجيل أغنيته الخاصة رفقة ملحن كبير وسيستفيد من مساندة و دعم أعضاء لجنة التحكيم .

وأكدت الشركة خلال هذه الندوة عن إطلاق مسابقة ثانية خاصة بالتصوير الفوتوغرافي والتصوير الفيديوغرافي، والتي ستسمر دون توقف، حيث سيتم شهريا الإعلان عن موضوع المسابقة كي يقوم الراغبون بالمشاركة للحصول على فرصة لحضور دورات تمهيدية مع كبراء المختصين المغاربة في مجال التصوير.

وبالإضافة إلى المسابقتين المذكورتين، فإن شركة أورانج، أشارت إلى وجود مسابقة ثالثة، ويتعلق الأمر بمسابقة الفكاهة التي ستنطلق مباشرة بعد نهاية مسابقة الغناء، وهي المسابقة التي تم بها تعيين الفكاهي طاليس كعضو أساسي في لجنة التحكيم.