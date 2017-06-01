بالفيديو:عزيز الرباح حول أحداث الحسيمة...''نسأل الله أن يفتح أبواب الخير ويغلق أبواب الشر'' ﻿

صرح ''عزيز الرباح'' الوزير في حكومة العثماني وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أن ''الأعمال والمسؤوليات المهنية تتزايد عليه في رمضان بالمقارنة مع الأيام العادية بالنسبة إليه''.

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صرح ''عزيز الرباح'' الوزير في حكومة العثماني وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أن ''الأعمال والمسؤوليات المهنية تتزايد عليه في رمضان بالمقارنة مع الأيام العادية بالنسبة إليه''.



وأضاف القيادي في حزب المصباح، أن مائدة إفطاره لاتختلف كثيرا على ما يزين به كافة المغاربة موائدهم، موضحا بأن ''الثقافة والتقاليد المغربية لايوجد أحسن منها''، مضيفا، بأنه ''كايتهلا فراسو عندما تسمح له الفرصة، أو خلال إستقباله للضيوف بمنزله''.



ودعا عزيز الرباح عزيز الله تعالى بأن يحفظ الملك والشعب المغربي والأمة من كل سوء في هذا الشهر الكريم، مؤكدا في تصريح حصري ''لشوف تيفي'' عقب إنتهاء إجتماع الأمانة العامة ''للبيجيدي'' بعد أول لقاء لقادة الحزب، بعد زلزال تشكيل الحكومة وعودة الأمين العام من الديار السعودية، أن المغاربة يتساوون في شهر رمضان.