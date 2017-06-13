مثير وبالصور..شاحنة حليب تقلبات في الرباط ومواطنين تخاطفو على الحليب ﻿

''شوف تيفي''
شهدت منطقة بوجنيبة ضواحي العاصمة الرباط، عشية أمس الاثنين، واقعة مثيرة، أبطالها مجموعة من المواطنين، قاموا بأخذ حمولة شاحنة من الحليب عقب تعرضها لحادثة سير.
ونشرت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي صورة، توثق لحظة قيام مواطنين بأخذ أكياس الحليب من الشاحنة التي تعرضت لحادثة خطير عقب انقلابها.
وتفاعل آلاف النشطاء مع هذه الصورة، حيث استغل العديد منهم الفرصة للسخرية من المواطنين الذين قاموا بإلغاء الشاحنة من حمولتها.
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