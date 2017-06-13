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فضيحة وبالصور..كوبل ضربها بسكرة ومارس الجنس وسط الطائرة..وها شنو وقع

بتاريــخ : 13 يونيو 2017 / 02:29 فضيحة وبالصور..كوبل ضربها بسكرة ومارس الجنس وسط الطائرة..وها شنو وقع | دولي
فضيحة وبالصور..كوبل ضربها بسكرة ومارس الجنس وسط الطائرة..وها شنو وقع
كشف موقع صحيفة ''الدايلي ميل'' البريطانية، أن العديد من ركاب طائرة متوجة من بريطاينا إلى انجلترا، شعروا بالصدمة، نظرا لقيام شاب وشابة في حالة سكر طافح بممارسة الجنس أمام الجميع.

''شوف تيفي''

كشف موقع صحيفة ''الدايلي ميل'' البريطانية، أن العديد من ركاب طائرة متوجة من بريطاينا إلى انجلترا، شعروا بالصدمة، نظرا لقيام شاب وشابة في حالة سكر طافح بممارسة الجنس أمام الجميع.

ونشرت الصحيفة مقطع فيديو، قام بالتقاط فصوله أحد الركاب، يوثق لحظة دخول ''الكوبل'' في علاقة جنسية، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بشاب يعمل كطباخ وصديقته التي تعرف عليها خلال رحلته.

وأوضحت ''الدايلي ميل'' أن الشاب الذي ظهر في الفيديو والبالغ من العمر 25 عاما، افتضح أمره مع زوجته الحامل بعد انتشار الفيديو.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي كوبل الجنس ايطاليا علاقة جنسية

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