مقرب من وزارة الإتصال يكشف حقيقة وكواليس منع فرانس 24 بالمغرب ﻿

نفى مصدر مصدر من وزارة الاتصال ، خبر توقيف القناة الفرنسية ''فرانس24'' من العمل نهائيا بالمغرب، مؤكدا أن القضية كلها تتلخص في عدم حصول برنامج ''حديث العواصم'' على ترخيص لتصويره وبثه.

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نفى مصدر مصدر من وزارة الاتصال ، خبر توقيف القناة الفرنسية ''فرانس24'' من العمل نهائيا بالمغرب، مؤكدا أن القضية كلها تتلخص في عدم حصول برنامج ''حديث العواصم'' على ترخيص لتصويره وبثه.



وأضاف ذات المصدر، أن صحفيي القناة العاملين بالمغرب قاموا بتصوير احتجاجات الحسيمة من عين المكان، ولم يتم منعهم، لكن البرنامح لم يحصل على الترخيص القانوني وهذا كل مافي الموضوع، أما منع القناة من الإشتغال فلم يتم إستصدار أي قرار رسمي لحد الآن .



هذا، وتداول إعلاميا بشكل كبير خبر منع قناة فرانس 24 من العمل بالمغرب، حيث تم تناقل ''الإشاعة'' من طرف مواقع إخبارية دولية.