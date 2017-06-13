بالصورة..رجال الحموشي يسقطون أخطر عصابة إجرامية بأكادير.. وهذا هو نشاطها ﻿

تمكنت مصالح مفوضية الشرطة لتيكيوين بأكادير من إيقاف شخص من ذوي السوابق القضائية المتعددة، للاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق بتكوين عصابة إجرامية و السرقة الموصوفة المقرونة بظروف الليل، التعدد،

''شوف تيفي''

تمكنت مصالح مفوضية الشرطة لتيكيوين بأكادير من إيقاف شخص من ذوي السوابق القضائية المتعددة، للاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق بتكوين عصابة إجرامية و السرقة الموصوفة المقرونة بظروف الليل، التعدد، الكسر، استعمال مفاتيح مزورة وناقلة ذات محرك.

وحسب ما توصلت به ''شوف تيفي'' من مصدرها فقد كشفت المعلومات الأولية للبحث أن إيقاف المشتبه فيه، البالغ من العمر 34 سنة، جرى إثر جولة ميدانية لمراقبة القطاع كانت تقوم بها دورية لشرطة النجدة، في وقت مبكر من صبيحة أول أمس السبت (10 يونيو)، بعدما تم ضبطه بمعية شخصين آخرين، تمكنا من الفرار، متلبسين بكسر أقفال محل تجاري بحي ''النهضة'' بتيكيوين.

وأكد المصدر ذاته أن عملية التفتيش التي أنجزت داخل سيارة يستعملها المشتبه فيهم ، أسفرت عن حجز مجموعة من المعدات المستعملة في عمليات الكسر، من بينها مقراض أسلاك ''سيزاي''، مقلاع مسامير ''بينسا'' ولقاط، بالإضافة إلى سواطير ومفاتيح وأقنعة وقفازات.



وأوضح ذات المصدر أن الأبحاث المنجزة في إطار هذه القضية، كشفت أن الجناة كانوا قد انتهوا للتو من سرقة أخرى استهدفت محلا لبيع الدواجن بنفس الفضاء واستولوا منه على مبلغ مالي؛ كما تبين أن الشخص الموقوف متورط في ارتكاب عدة سرقات بنفس الأسلوب الإجرامي، وكان يجري البحث عنه من طرف المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأكادير للاشتباه في انتمائه إلى عصابة إجرامية متخصصة في سرقة محلات بيع المجوهرات ومستودعات المواد الاستهلاكية ووكالات تحويل الأموال جرى تفكيكها فبراير الماضي.

وأشار نفس المصدر إلى أن بالمشتبه فيه تم الاحتفاظ به تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، في وقت لا زالت الأبحاث متواصلة لإيقاف باقي المشتبه فيهم.