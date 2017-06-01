رسميا..المغرب منسقا للدول الإفريقية حول ''الأسلحة الكيماوية'' خلفا لكينيا ﻿

إنتخب المغرب، بالإجماع، منسقا للدول الإفريقية الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية ، بحسب ما جاء في بلاغ لسفارة المغرب في هولندا.

شوف تيفي:و م ع

إنتخب المغرب، بالإجماع، منسقا للدول الإفريقية الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية ، بحسب ما جاء في بلاغ لسفارة المغرب في هولندا.



وأضاف البلاغ، أن عملية الانتخاب جرت خلال الاجتماع العادي الأخير للسفراء الأفارقة بمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، مبرزا أن المغرب الذي يخلف كينيا سيتولى مهام التنسيق لمدة سنة .



وذكر عدد من السفراء الأفارقة بأن انتخاب المغرب، يبرهن على ديناميته داخل منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، وداخل مجموعته الإقليمية، مسجلين أيضا أن المغرب يضطلع بدور هام في كل الملفات ذات الصلة بنزع التسلح ، وأن انتخابه سيعزز هذه الدينامية في هذا المجال.



وأكدوا، وفق ما نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا الانتخاب يعكس الثقة التي تتمتع بها المملكة المغربية داخل أسرتها الإفريقية، والمكانة الأساسية التي تحتلها إفريقيا في سياستها الخارجية، فضلا عن التزامها المستمر بالدفاع عن المصالح الإفريقية في كافة المحافل الدولية.



وفي ذات السياق، ساهم المغرب ساهم بفعالية في المسلسل الذي قاد إلى إعداد، ثم تبني هذه الإتفاقية حول حظر الأسلحة الكيماوية. ووقع المغرب على هذه الاتفاقية في 13 يناير 1993، وصادق عليها في 28 دجنبر 1995.