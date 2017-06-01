إحالة دينامو ''حراك-الريف'' على سجن عكاشة بتهم ثقيلة ''بينها محاولة القتل'' ﻿

أحال قاضي التحقيق بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء، الشخصية الثانية في ''حراك-الريف'' ''نبيل أحمجيق'' على السجن المدني بعين السبع، عشية اليوم بعد مثوله أمام الوكيل العام للملك بإستئنافية الدار

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أحال قاضي التحقيق بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء، الشخصية الثانية في ''حراك-الريف'' ''نبيل أحمجيق'' على السجن المدني بعين السبع، عشية اليوم بعد مثوله أمام الوكيل العام للملك بإستئنافية الدار البيضاء بعد أيام قضاها في إطار التحقيق لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بذات المدينة.



وأفاد عضو بهيئة الدفاع عن المعتقلين أن الملقب ''بدينامو الحراك'' أحيل على سجن عكاشة بالدار البيضاء، بتهم جنائية ''ثقيلة'' بينها ''محاولة القتل وإضرام النار، والعنف، والاعتداء على عناصر القوات العمومية...''.



وأضاف ذات المصدر، أن المعتقل إلتزم الصمت في إحيان كثيرة، ورفض الإجابة على الأسئلة الموجهة إليه في إطار التحقيق، حيث ينتظر وفق ذات المصدر إحالة 4 معتقلين أخرين كذلك على قاضي التحقيق اليوم الإثنين.