 العثماني يقدم تقارير حول العمل الحكومي لعبد الإله بن كيران ﻿
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العثماني يقدم تقارير حول العمل الحكومي لعبد الإله بن كيران

بتاريــخ : 13 يونيو 2017 / 01:26 العثماني يقدم تقارير حول العمل الحكومي لعبد الإله بن كيران | بوليتيك
العثماني يقدم تقارير حول العمل الحكومي لعبد الإله بن كيران
صرح نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن إجتماع الأمانة العامة للحزب ''ناقش تقارير بشأن العمل الحكومي ثم تقريرين لرئيسي فريقي العدالة والتنمية بالبرلمان، بخصوص النشاط التشريعي والرقابي،

شوف تيفي

صرح نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن إجتماع الأمانة العامة للحزب ''ناقش تقارير بشأن العمل الحكومي ثم تقريرين لرئيسي فريقي العدالة والتنمية بالبرلمان، بخصوص النشاط التشريعي والرقابي، بالإضافة إلى تقرير رابع حول مستجدات متابعة ''شباب الفيسبوك'' قدمه رئيس هيئة محامي الحزب، إلى جانب الكاتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية، حيث تمت الإشارة إلى المبادرات التي عرفها هذا الملف، وكذا تقرير آخر للمدير العام للحزب حول جديد أعمال الإدارة العامة والملفات التنظيمية التي تشتغل عليها

وأضاف العمراني، في تصريح خص به الموقع الرسمي للحزب، أنه خلال اللقاء الأول من نوعه، تم الاتفاق على الدعوة إلى عقد لقاء أو لقاءات مطولة في أقرب موعد لمناقشة كل ما يهم الحزب خلال هذه المرحلة والمرحلة المقبلة، موضحا بأن هذا الاجتماع مر في أجواء إيجابية، حيث عرف حضور أغلب أعضاء الأمانة العامة، باستثناء من اعتذر لالتزامات مهنية أو حكومية.

وفي ذات السياق، أفاد مصدر ''لشوف تيفي'' حضر الإجتماع أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، قدم تقارير تخص بعض القرارات الحكومية والبرامج التي إعتمدها وزراء الحزب في قطاعاتهم الحكومية، تحت أنظار الأمين العام للحزب ورئيس الحكومة السابق عبد الإله بن كيران.

‫شوف تيفي

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الحكومة بن كيران الأمانة العامة شوف تيفي

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