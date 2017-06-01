مثير وجد خطير..بعد قطع العلاقات مع قطر: طبول الحرب تقرع والدبابات ستصل للكعبة الشريفة+تفاصيل ﻿

نشر موقع ''تركيا اليوم'' ليلة يومه الاثنين، مقال رأي لصاحبه ''ياسين أقطاي'' وهو نائب عن حزب العدالة والتنمية في البرلمان التركي، تحت عنوان ''قبل أن تصل الدبابات للكعبة''

''شوف تيفي''

نشر موقع ''تركيا اليوم'' ليلة يومه الاثنين، مقال رأي لصاحبه ''ياسين أقطاي'' وهو نائب عن حزب العدالة والتنمية في البرلمان التركي، تحت عنوان ''قبل أن تصل الدبابات للكعبة''، والذي أوضح من خلاله أن عزل قطر هي الخطوة الأولى لعملية أكبر وأشمل بكثير ستؤثر بعمق على العالم الإسلامي بأسره، وأن الهدف الأكبر هو الحرب على المملكة العربية السعودية.

وأشار ذات الموقع أن ياسين أقطاي كتب في المقال أن رئيس تحرير صحيفة ''يني شفقّ التركية، إبراهيم كارغوال، كشف في مقال حمل عنوان ''الدفاع عن الكعبة في حرب الآخرة !''، عن الخطة الرامية لمشروع الحرب الأهلية الإسلامية في المنطقة، والتي كانت تتقدم خطوة بخطوة في العامين الماضيين، قائلا ''لقد تم الترتيب المسبق في السنوات الأخيرة الماضية للتحضيرات الفرعية لتلك الخطة الرئيسية،ونحن نرى كارثة تقترب خطوة خطوة، ما لم يكن هناك تدخل عاجل..المملكة العربية السعودية ودول الخليج يسيرون أيضاً لمصير مشابه لمصير سوريا، وكل ما هو مقدس سيزول، وتركيا أيضاً ستجرح بجراح عميقة من هذه الكارثة الكبيرة''.

وأكد أقطاي أن كاراغول قال كذلك إن هناك الكثير مما يجب القيام به قبل أن تصل الدبابات إلى الكعبة والعتبات المقدسة، حيث يجب إدراك خطورة مواقف إيران والمملكة العربية السعودية حول الحروب الأهلية واستمراريتها في سوريا العراق واليمن والتي تتزايد إلى حد الحرب الطائفية.

واعتبر صاحب المقال أن المملكة العربية السعودية بتصنيفها لحركة حماس وجماعة الإخوان المسلمين كإرهابيتين، وبسعيها لمعاقبة قطر بسبب دعمها لهما، ربما تجهل أنها تقوم بذلك بالضغط على زر تشغيل الحرب الأهلية الإسلامية، والتي ستضر بها قبل أي بلد آخر وستضر بمكة المكرمة وبالمدينة المنورة.