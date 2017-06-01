في أولى الجلسات..مثول 10 معتقلين أمام المحكمة الإبتدائية بالحسيمة على خلفية ''حراك الريف'' ﻿

حددت أولى جلسات محاكمة 10 معتقلين على خلفية الأحداث التي عرفتها منطقة الريف مؤخرا، يوم غد الثلاثاء زوالا، بعد متابعتهم من طرف النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بالحسيمة بالمنسوب إليهم، حيث سيمثل

شوف تيفي:



حددت أولى جلسات محاكمة 10 معتقلين على خلفية الأحداث التي عرفتها منطقة الريف مؤخرا، يوم غد الثلاثاء زوالا، بعد متابعتهم من طرف النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بالحسيمة بالمنسوب إليهم، حيث سيمثل ثمانية أمام القضاء في حالة إعتقال فيما إثنين في حالة سراح.



وحسب مصادر مطلعة، فقد تم الإفراج عن المتابعان في حالة سراح عشية اليوم الإثنين بعد تقديمهم أمام وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية للحسيمة، عقب إنتهاء التحقيق معهم من طرف ضباط الشرطة القضائية بإشراف من النيابة العامة، فيما يتابع ثمانية آخرون في حالة إعتقال إحتياطي، إذ أحيلوا على السجن المحلي بالحسيمة عشية اليوم كذلك.