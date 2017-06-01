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مؤلم.. فاجعة بشاطئ المهدية بالقنيطرة والضحية مُعلم سباحة

بتاريــخ : 13 يونيو 2017 / 00:32 مؤلم.. فاجعة بشاطئ المهدية بالقنيطرة والضحية مُعلم سباحة | حوادث و حقوق
مؤلم.. فاجعة بشاطئ المهدية بالقنيطرة والضحية مُعلم سباحة
حاولت عناصر الوقاية المدنية، يومه الاثنين، انتشال جثمان معلم سباحة سابق ابتعلته أمواج شاطئ المهدي بالقنيطرة، إلا أن جميع محاولاتهم باءت بالفشل.

"شوف تيفي"

حاولت عناصر الوقاية المدنية، يومه الاثنين، انتشال جثمان معلم سباحة سابق ابتعلته أمواج شاطئ المهدي بالقنيطرة، إلا أن جميع محاولاتهم باءت بالفشل.

وحسب مصادر قنيطرية فإن معلم السباحة السابق البالغ من العمر قيد حياته 53 سنة، لقي حتفه دقائق قبل آذان مغرب أمس الأحد، بعد اختفائه تحت أمواج شاطئ المهدية الهائجة خلال قيامه بالسباحة بالرغم من خطورة مياه البحر.

وأضافت المصادر ذاتها أن معلمي السباحة المتواجدين بالشاطئ، شاركوا رجال الوقاية المدنية البحث عن جثمان الهالك لكن دون جدوى نظرا لخطورة مياه البحر الهائجة.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي السباحة جثمان القنيطرة شاطئ المهدية

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