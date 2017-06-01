عاجل.. جريمة قتل بشعة تهز أخطر حي شعبي بمدينة الدار البيضاء..وها شنو وقع ﻿

اهتز حي ليساسفة رقم 3 بلوك E، قبل قليل من ليلة يومه الاثنين، على وقع جريمة قتل جد بشعة، بطلها شاب في عقده الثاني، أقدم على قتل غريمه بعد أن وجه له العديد من الطعنات.

"شوف تيفي"

اهتز حي ليساسفة رقم 3 بلوك E، قبل قليل من ليلة يومه الاثنين، على وقع جريمة قتل جد بشعة، بطلها شاب في عقده الثاني، أقدم على قتل غريمه بعد أن وجه له العديد من الطعنات.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن مرتكب الجريمة البالغ من العمر 28، دخل في نقاش حاد مع الضحية البالغ من العمر 37 سنة بسبب تصفية حسابات بينهما، قبل أن تتطور الأمور بقيام الطرف الأول بتوجيه طعنات مميتة للضحية الذي سقط أرضا جثة هامدة غارقا في بحر من الدماء.

وأضاف المصدر ذاته أن مرتكب الجريمة، فر إلى وجهة غير معلومة وقد فتحت المصالح الأمنية تحقيقا للكشف عن وجهته، بينما تم نقل جثمان الضحية إلى مستودع الأموات بمستشفى الحسني.





