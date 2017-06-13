السرعة المفرطة قبل آذان المغرب تتسبب في حادث جد خطير بطنجة+صور ﻿

شهدت منطقة ملاباطا بمدينة طنجة، قبل 10 دقائق من آذان مغرب، يومه الاثنين، حادثة سير جد خطيرة، عقب اصطدام سيارتين خفيفتين.

"شوف تيفي"



شهدت منطقة ملاباطا بمدينة طنجة، قبل 10 دقائق من آذان مغرب، يومه الاثنين، حادثة سير جد خطيرة، عقب اصطدام سيارتين خفيفتين.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن سيارة خفيفة، كانت تسير بسرعة جنونية، تجاوزت إشارة المرور، واصطدمت بسيارة أخرى قادمة من الاتجاه المعاكس، ما تسبب في انقلابها بطريقة جد خطيرة، كادت لولا الألطاف الإلهية أن تودي بحياة السائق.



وأضاف المصدر ذاته أن مجموعة من المواطنين، قاموا بالتدخل وإخراج سائق السيارة المتسببة في الحادثة، بينما عاينت المصالح الأمنية مكان الحادثة التي خلفت خسائر مادية.