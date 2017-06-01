زيارة مُرتقبة للملك محمد السادس إلى الحسيمة ﻿

أفادت وسائل إعلام وطنية،أنه من المحتمل أن يقوم الملك محمد السادس بزيارة إلى مدينة الحسيمة حيث سيقضي هناك جزء من عطلته الصيفية على شواطئ جوهرة الريف الزرقاء.

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أفادت وسائل إعلام وطنية،أنه من المحتمل أن يقوم الملك محمد السادس بزيارة إلى مدينة الحسيمة حيث سيقضي هناك جزء من عطلته الصيفية على شواطئ جوهرة الريف الزرقاء.

و قالت ذات المصادر،إنه سبق للملك محمد السادس أن قضى عطلته الصيفية سنة 2005 على شاطئ بوسكور نواحي الحسمة، حيث كان يمارس هوايته المفضلة "الجيت سكي".

و معلوم أن مدينة الحسيمة،تتوفر على شواطئ ساحرة بالإضافة إلى شاطئ بوسكور،تضم شاطئ كالابونيطا و كيمادو و أزضي.