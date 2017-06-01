خطير.. أمير الكويت.. ''الخلافات بين قطر ودول الخليج قد تؤدي إلى مالا يحمد عقباه'' ﻿

أكد أمير الكويت ''صباح الأحمد الجابر الصباح'' أن التقريب بين الأشقاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية وإزالة الخلافات بينهم ''واجب لا استطيع التخلي عنه، مصرحا بأن ''أي إرهاق وأي جهود مهما كانت صعبة

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أكد أمير الكويت "صباح الأحمد الجابر الصباح" أن التقريب بين الأشقاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية وإزالة الخلافات بينهم "واجب لا استطيع التخلي عنه، مصرحا بأن "أي إرهاق وأي جهود مهما كانت صعبة تهون أمام إعادة اللحمة الخليجية وإزالة الخلافات".

وأضاف أنه "صعب علينا نحن الجيل الذي بنينا مجلس التعاون الخليجي قبل 37 عاما أن نرى بين أعضائه تلك الخلافات والتي قد تؤدي إلى ما لا تحمد عقباه".

وأفاد الأمير صباح حسب قصاصة لوكالة الكويت الرسمية، "أنا شخصيا عايشت اللبنة الأولى لبناء هذا المجلس منذ نحو أربعة عقود ولذا ليس سهلا على من هو مثلي عندما يكون حاكما أن يقف صامتا دون أن يفعل كل ما باستطاعته للتقريب بين الأشقاء وهذا واجب لا أستطيع التخلي عنه".

وكان الأمير قد " زار في إطار جهوده لرأب الصدع الخليجي كلا من المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة ودولة قطر حيث استقبل سموه بحفاوة كبيرة وأجرى محادثات جيدة وأخوية ولقي ترحيبا كبيرا من الجميع".