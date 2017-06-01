مثير.. شوفو أشنو وقع للشفار حصلوه كيسرق داخل شقة بالبيضاء ﻿

تمكنت مصالح أمن الحي الحسني أخيرا، من إيقاف شخص، في حالة تلبس من أجل السرقة الموصوفة باستعمال مفاتيح مزورة وبالكسر.

"شوف تيفي"

تمكنت مصالح أمن الحي الحسني أخيرا، من إيقاف شخص، في حالة تلبس من أجل السرقة الموصوفة باستعمال مفاتيح مزورة وبالكسر.

وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" من مصدرها فالمعطيات الأولية تشير إلى أن المعني بالأمر، البالغ من العمر 31 سنة، ضبط في حالة تلبس داخل شقة سيدة بحي الأزهار، بعدما تمكن من ولوجها باستعمال مفاتيح مزورة.

وأكد المصدر ذاته أن البحث من طرف فرقة الشرطة القضائية المحلية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بين أن المعني بالأمر متورط في مجموعة من السرقات المماثلة، بحيث كان يستهدف شقق ذات طابع اقتصادي بإقامات حديثة التشييد، فيدخلها باستعمال مفاتيح مزورة، ثم يستولي منها على متعلقات مختلفة، ويقوم بتفويتها لأربعة أشخاص من بائعي الحلي والأجهزة والمعدات المنزلية بكل من قطاع آنفا والفداء وبنمسيك، تم إيقافهم جميعا.

وأشار ذات المصدر أن كل الموقوفين تم تقديمهم إلى العدالة، كل فيما يخصه، وذلك من أجل تعدد السرقات الموصوفة باستعمال مفاتيح مزورة وبالكسر وشراء مسروق.