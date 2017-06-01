عاجل..هذه هي أول دولة عربية تعلن إيقاف استيراد أجهزة قناة ''بي إن سبورت'' القطرية وتوقف بيعها وتجديد الاشتراك بها على خلفية أزمة الخليج ﻿

أصدرت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بالسعودية قراراً بإيقاف استيراد أجهزة استقبال قنوات بي إن الرياضية، وإيقاف بيع وتجديد اشتراكاتها بسبب عدم حصول القنوات على الترخيص الإعلامي الخاص

"شوف تيفي"



أصدرت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بالسعودية قراراً بإيقاف استيراد أجهزة استقبال قنوات بي إن الرياضية، وإيقاف بيع وتجديد اشتراكاتها بسبب عدم حصول القنوات على الترخيص الإعلامي الخاص بذلك، وذلك حسب ما كشف عنه موقع "سبق" السعودي .



وأضاف "سبق" أن الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، أكدت حرصها على حقوق المواطنين والمقيمين، مشيرة إلى أن الاشتراكات الحالية لن تتأثر بهذا القرار لحين انتهائها.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الإعلام والثقافة السعودية ، كانت قد حجبت اليوم الاثنين، الموقع الإلكتروني لمجموعة "بي إن سبورت" القطرية.