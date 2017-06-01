فيديو جديد للملك في البيضاء قبل آذان المغرب بدقائق: ومواطن يناشده ''الله يخلي ليك مولاي الحسن نتصور معاك'' ﻿

نشر أحد النشطاء بموقع التواصل الاجتماعي ''فايسبوك'' مقطع فيديو رائع، يظهر لحظة قيام الملك محمد السادس بجولة في شوارع مدينة الدار البيضاء، يومه الاثنين، دقائق قبل آذان المغرب.

"شوف تيفي"

نشر أحد النشطاء بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" مقطع فيديو رائع، يظهر لحظة قيام الملك محمد السادس بجولة في شوارع مدينة الدار البيضاء، يومه الاثنين، دقائق قبل آذان المغرب.

وكما يظهر الفيديو فإن الملك، كان يقود سيارته المشهورة بنفسه، حيث أحاط به العديد من المواطنين الذين ناشدواه السماح لهم بالتقاط صورة معهم ومن بينهم مواطن قال له " سيدنا…الله يخلي ليك مولاي الحسن صورة".

تجدر الإشارة إلى أن الملك محمد السادس، يقوم بجولات يومية بمدينة الدار البيضاء قبل آذان المغرب خلال شهر رمضان الجاري، وقد شوهد في العديد من المرات خاصة بكورنيش شاطئ عين الذئاب.