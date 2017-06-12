عاجل و بالصور:كازا تهتز قبل موعد الإفطار و هاشنو وقع ﻿

شوف تيفي:
حادثة خطيرة كادت أن تتسبب في مقتل أفراد أسرة تقطن بحي مولاي الرشيد،بعدما انفجرت قنينة غاز داخل منزل في المجموعة 1 قبل نصف ساعة على موعد الإفطار.
و حسب ما عاينته "شوف تيفي" تسبب إنفجار قنينة غاز من الحجم الصغير في إصابة 5 أشخاص نُقلا إلى المستشفى ،وُصفت حالة أحدهما بالحرجة.
سنعود لتفاصيل هذا الخبر بالفيديو...
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