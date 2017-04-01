حراك – الريف يوقف قناة ''فرانس 24'' نهائيا بالمغرب ﻿

كشفت جريدة ''المساء'' طبقا لمصادرها، أن وزارة الإتصال منعت بشكل نهائي قناة ''فرانس24'' من تغطية الأحداث بالمغرب.

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كشفت جريدة "المساء" طبقا لمصادرها، أن وزارة الإتصال منعت بشكل نهائي قناة "فرانس24" من تغطية الأحداث بالمغرب.



وأكدت المصادر نفسها، أن مدير الشركة المكلفة بتغطية الأحداث، أبلغ رسميا من طرف وزارة الإتصال أنه تم توقيف مراسله وأنه لن يكون بمقدور القناة إنجاز تقارير إعلامية من المغرب.

وتعود أسباب هذا المنع إستنادا إلى مصادر الجريدة، إلى التغطية التي تقوم بها القناة الفرنسية الرسمية لحراك الريف، حيث وصف مسؤولون مغاربة تغطياتها "بالتحريض" و "التغليط".

وكانت السلطات قد منعت في وقت سابق، تصوير برنامج "حديث العواصم" الذي ينشطه الإعلامي المغربي لنفس السبب".