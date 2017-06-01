خبير..إرسال طائرات من الأغذية لقطر يؤكد ''الحياد الإيجابي'' للمغرب من أزمة الخليج ﻿

قال المحلل السياسي ''محمد شقير'' إن إرسال المملكة المغربية لطائرات محملة بالأغذية نحو قطر يؤكد الموقف الثابت للمملكة والذي ثم إستصدار بلاغ لوزارة الخارجية بشكل رسمي فيه حول الأزمة في الخليج العربي،

شوف تيفي

قال المحلل السياسي "محمد شقير" إن إرسال المملكة المغربية لطائرات محملة بالأغذية نحو قطر يؤكد الموقف الثابت للمملكة والذي ثم إستصدار بلاغ لوزارة الخارجية بشكل رسمي فيه حول الأزمة في الخليج العربي، وهو "الحياد الإيجابي".



وأضاف "شقير" أن بيان وزارة الخارجية الصادر يوم أول أمس يحدد موقف المغرب من أزمة الخليج، حيث أن الديبلوماسية المغربية التي أكدت بأنها لن "تكون طرفا ضد طرف آخر"، وهو مايعرف "بالحياد الإيجابي" مع الدفع بأي مبادرة تسير نحو عودة الطرفين لعلاقاتهما المعتادة.



وصرح "شقير" أن الصراع بين قطر ودول الخليج ليس بجديد، فمواقف قطر دائما عكس المواقف العامة لقادة خليج المملكة العربية السعودية، خاصة بعد الدور الكبير الذي لعبته قطر في دعم الحراك العربي والإخوان المسلمين، وهو ما دفع بمصر إلى الدخول على خط الأزمة.



وأوضح المحلل السياسي، أنه في سنة 2014، كانت هناك أزمة مماثلة، وتم تجاوزها عبر تدخلات بين الفرقاء والأخوة في الخليج العربي، مؤكدا بأن العلاقات التاريخية بين قطر ودول الخليج ستتغلب على الأزمة الحالية.



وتابع المحلل السياسي بوجود علاقات قوية ومشاريع وأوراش مشتركة بين المغرب وقطر وكذا دول الخليج الأخرى، حيث أن البيان الأخير لوزارة الخارجية كشف بوجود إتصالات هاتفية للملك محمد السادس مع قادة الدول الخليجية، وهي محاولة لتقريب وجهات النظر وإيجاد حلول للأزمة.