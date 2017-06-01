صادم وبالفيديو..سيدة تدخل في حالة هستيرية وتهدد بالانتحار وتحرق محصولا للقمح بأزيلال ﻿

نشرت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جد صادم، يظهر لحظة قيام سيدة بحرق محصول للقمح، بالإضافة إلى التهديد برمي نفسها تحت آلة درس.

"شوف تيفي"

نشرت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جد صادم، يظهر لحظة قيام سيدة بحرق محصول للقمح، بالإضافة إلى التهديد برمي نفسها تحت آلة درس.

وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" من مصدر ها بهذا الخصوص، فإن الواقعة جرت فصولها نهاية الأسبوع المنصرم بمنطقة أفورار التابعة ترابيا لإقليم أزيلال، حيث قامت سيدة بإضرام النيران في المحصول، وهددت برمي نفسها تحت آلة الدرس بسبب خلاف بينها وبين أقربائها حول الأحق باستغلال الأرض الزراعية.

وأضاف المصدر ذاته أن مصالح الدرك الملكي، وفور وقوع الحادثة حلت بعين المكان، وقامت بإيقاف السيدة للكشف عن الأسباب الحقيقية التي دفعت بها إلى إضرام النيران.