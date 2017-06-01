خطير.. شاب حاول الانتحار حرقا ببيت رئيس الحكومة سعد الدين العثماني..وهذه هي التفاصيل المثيرة ﻿

حاول شاب نهاية الأسبوع الجاري، إضرام النار في جسده أمام فيلا سعد الدين العثماني رئيس الحكومة بحي السلام بسلا، ما خلق حالة استنفار أمني قصوى، وطوقت مختلف عناصر الأمن بسلا صباح السبت الماضي فيلا

"شوف تيفي":

حاول شاب نهاية الأسبوع الجاري، إضرام النار في جسده أمام فيلا سعد الدين العثماني رئيس الحكومة بحي السلام بسلا، ما خلق حالة استنفار أمني قصوى، وطوقت مختلف عناصر الأمن بسلا صباح السبت الماضي فيلا رئيس الحكومة.



وحسب ما أوردته يومية الصباح في عددها الصادر غدا الثلاثاء، فإن مصدرا مطلعا، كشف لها أن المنطقة الأمنية الإقليمية بسلا أجبرت مختلف عناصر الأمن بالحضور إلى حي السلام، وطوقت الشرطة القضائية والأمن العمومي والاستعلامات العامة وفرق الدراجين، إضافة إلى عناصر تنتمي إلى مديرية مراقبة التراب الوطني، محيط الفيلا، كما حضر مسؤولون أمنيون كبار تلقوا تعليملات من والي أمن الرباط، بفرض حراسة لصيقة على سكن رئيس الحكومة وبإيقاف الشاب المنحدر من دوار سهب القايد الصفيحي، الذي جردته مصالح عمالة المدينة من عربته المجرورة بدابة، استبدالها بدراجة ثلاثية العجلات.

واستنادا إلى مصدر اليومية فإن النيابة العامة، أمرت بوضع الشاب رهن الحراسة النظرية، وأثناء تقديمه أمام النيابة العامة بتهمة محاولة إضرام النار في جسده، توصلت الأجهزة الأمنية إلى أن عائلته تستعد لاختراق الحواجز الأمنية للوصول إلى بيت رئيس الحكومة قصد استعطافه.