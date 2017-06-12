عاجل و بالصور.. الملك يغادر الدارالبيضاء في اتجاه الحسيمة ﻿

كشفت وسائل إعلام محلية أن الملك محمد السادس غادر مدينة الدارالبيضاء في اتجاه الحسيمة التي سيقضي بها عطلة أسبوعية خلال شهر رمضان.

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كشفت وسائل إعلام محلية أن الملك محمد السادس غادر مدينة الدارالبيضاء في اتجاه الحسيمة التي سيقضي بها عطلة أسبوعية خلال شهر رمضان.

وكانت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، أعلنت أنه تم تأجيل الدرس الرابع من الدروس الحسنية الرمضانية الذي كان من المقرر أن يترأسه أمير المؤمنين الملك محمد السادس يوم الاثنين 17رمضان الأبرك 1438 هـ موافق 12 يونيو 2017 م بالقصر الملكي العامر بالدار البيضاء.