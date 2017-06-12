عاجل و بالصور.. الملك يغادر الدارالبيضاء في اتجاه الحسيمة ﻿

شوف تيفي:
كشفت وسائل إعلام محلية أن الملك محمد السادس غادر مدينة الدارالبيضاء في اتجاه الحسيمة التي سيقضي بها عطلة أسبوعية خلال شهر رمضان.
وكانت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، أعلنت أنه تم تأجيل الدرس الرابع من الدروس الحسنية الرمضانية الذي كان من المقرر أن يترأسه أمير المؤمنين الملك محمد السادس يوم الاثنين 17رمضان الأبرك 1438 هـ موافق 12 يونيو 2017 م بالقصر الملكي العامر بالدار البيضاء.
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.