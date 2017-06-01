إطلاق طلب عروض استغلال خطوط ''ترامواي'' و حافلات للنقل ذات جودة عالية بالبيضاء ﻿

قامت شركة '' كازا ترانسبور '' , و بتكليف من جماعة الدار البيضاء بطرح طلبات العروض الدولية ليونيو 2016 و الخاصة باستغلال أنظمة الترام و حافلات النقل ذات خدمات المستوى العالي (BHNS) بالدارالبيضاء ( 4 خطوط

شوف تيفي: الفطواكي عبدالقادر



قامت شركة " كازا ترانسبور " , و بتكليف من جماعة الدار البيضاء بطرح طلبات العروض الدولية ليونيو 2016 و الخاصة باستغلال أنظمة الترام و حافلات النقل ذات خدمات المستوى العالي (BHNS) بالدارالبيضاء ( 4 خطوط ترامواي و خطين BHNS) في الفترة الممتدة من سنة 2017 إلى 2019 .



و قد قدمت ثلاثة عروض من بين أكبر المجموعات العالمية : TRANSDEV و RATP DEV الفرنسيتين و National Express – ALSA – ONCF المشتركة بين المغرب و المملكة المتحدة .



و ذكر بلاغ لشركة " كازا ترانسبور " توصلت "شوف تيفي" نسخة منه، أن هذا الإجراء قدمت من خلاله الشركات المتنافسة عرضا مبدئيا، و ومتوسطي ثم نهائي , و سيتم عقد حوار تنافسي مع المرشحين الثلاثة طيلة تطبيق هذا الإجراء المسطري.



في ذات السياق عقد حوار التنافسية، برئاسة رئيس مجلس الدار البيضاء و بحضور نائب الرئيس المكلف بالتنقل خلال الفترة ما بين مارس 2017 وحتى بداية يونيو 2017.



و بعد مرحلة حوار التنافسية فقد تم وضع العروض الثلاث حسب الترتيب التالي : RTAP DEV؛ TRANSDEV؛ National Express – ALSA – ONCF , حيث سيتم عقد مناقشات حصرية أواخر يونيو مع المرشح المصنف في المرتبة الأولى RATP DEV من أجل وضع اللمسات على عقود الاستغلال .



وقبل توقيع عقد الاستغلال المستقبلي 2017 - 2029 فإن المسطرة الإجمالية العامة للعطاءات العامة يجب أن توضع عليها اللمسات الأخيرة مع المرشح الناجح بموافقة المجلس الجماعي.



وقد تم التأكيد على أن شبكة النقل الشاملة في الدار البيضاء لسنة 2022 تشمل أربعة خطوط للترامواي مجموعها 76 كلم و خطين للنقل BHNS يبلغ مجموعها 22 كيلومترا.

تجدر الإشارة إلى أن المفاوضات النهائية مع المتنافس النهائي لن ينتج عنها عقد , حيث يمكن لـ "كازا ترانسبور" استدعاء صاحب المرتبة الثانية و الثالثة من أجل دراسة عروضهم من جديد .