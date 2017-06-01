تفاصيل جديدة بخصوص سرقة مشرملين لشخص أمام باب منزله بالبيضاء ﻿

تمكنت المصالح الأمنية بمنطقة سيدي البرنوصي بحر الأسبوع المنصرم، من إيقاف شخص مبحوث عنه لتورطه في ارتكاب مجموعة من السرقات تحت التهديد بالسلاح الأبيض والعنف والضرب والجرح.

"شوف تيفي"

تمكنت المصالح الأمنية بمنطقة سيدي البرنوصي بحر الأسبوع المنصرم، من إيقاف شخص مبحوث عنه لتورطه في ارتكاب مجموعة من السرقات تحت التهديد بالسلاح الأبيض والعنف والضرب والجرح.

وأشارت ولاية أمن الدار البيضاء في بلاغ توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه، أن المصالح الأمنية بالمنطقة المذكورة، وفور توصلها بشكايات حول قيام المعني بالأمر بسرقات في المنطقة رفقة أشخاص آخرين، كثفت من تحرياتها وأبحاثها الميدانية التي مكنت بداية من إيقاف شركائه الأربعة، في حين ظل البحث جاريا في شأنه إلى أن تم إيقافه بمنزل أحد أقربائه بحي أناسي.

وأضافت الولاية أن المعني بالأمر، الذي تبين من خلال البحث أنه مبحوث عنه بموجب أربع مذكرات بحث، شكل موضوع شريط فيديو سبق وأن تم تداوله عبر المنابر الإعلامية ومواقع التواصل الإجتماعي تحت عنوان "خطير كريساج حدا باب الدار أو قدام أولادو ..." وهو الشريط الذي يوثق لعملية سرقة قام بها الموقوف رفقة شخص ثان كان من بين الموقوفين الأربعة السالفي الذكر، وبناء عليه، تم وضع الموقوف تحت تدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة، ومن تم جرى تقديمه أمام العدالة من أجل الأفعال المنسوبة إليه.