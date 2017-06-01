على خطى حزب الإستقلال..''البيجيدي '' يتجه للخروج من الحكومة ﻿

رغم نفي قياديي البيجيدي رسميا علمهم بالواقعة، بدأت حركة تنسيق واسعة يقودها برلمانيون وأعضاء بالمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، لعقد برلمان الحزب بهدف المناقشة والتصويت على نقطة البقاء أو

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رغم نفي قياديي البيجيدي رسميا علمهم بالواقعة، بدأت حركة تنسيق واسعة يقودها برلمانيون وأعضاء بالمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، لعقد برلمان الحزب بهدف المناقشة والتصويت على نقطة البقاء أو الإنسحاب من التحالف الحكومي الحالي الذي يقوده سعد الدين العثماني.



وحسب مصادر مطلعة من داخل الحزب، فبقاء "البيجيدي " في الحكومة رهين بشرطين الأول هو موقف الأمين العام للحزب عبد الإله بن كيران، الذي يستطيع بفضل قوة التيار الذي يقوده الإطاحة بدعم الحزب لحكومة سعد الدين العثماني الذي بدأ أكبر داعميه داخل الحزب يبتعدون عنه منذ الأحداث التي إندلعت مؤخرا بالحسيمة.



أما الشرط الثاني، فهو قرار للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، بأغلبية أعضائه والذي يترأسه سعد الدين العثماني رئيس الحكومة الحالي، حيث أن المجلس الذي يعتبر برلمان الحزب لم ينعقد منذ آخر دورة له منذ إعفاء رئيس الحكومة الحالي سعد الدين العثماني.



ويصر داعمو بن كيران، على وجوب الإعلان عن الإنسحاب من الحكومة من طرف المجلس الوطني الذي أقر سابقا المشاركة فيها بقرار منه، في سيناريو مشابه لقرار حزب الإستقلال في حكومة عبد الإله بن كيران.