حادثة سير خطيرة ضواحي فاس: انقلاب شاحنة محملة بأطنان من ''الدلاح'' ﻿

شهدت طريق عين الله ضواحي مدينة فاس، يومه الاثنين، حادثة سير خطيرة عقب انقلاب شاحنة محملة بأطنان من فاكهة ''الدلاح''.

"شوف تيفي"

شهدت طريق عين الله ضواحي مدينة فاس، يومه الاثنين، حادثة سير خطيرة عقب انقلاب شاحنة محملة بأطنان من فاكهة "الدلاح".

وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" من مصدرها فإن سائق الشاحنة ، فقد السيطرة على المقود في إحدى المنعجرات الحادة، ما تسبب في إنقلابها ووقوع خسائر مادية جسيمة بعد ضياع أطنان من "الدلاح".

وأكد ذات المصدر أن الحادث وبالرغم من خطورته لم يخلف خسائر في الأرواح، مشيرا إلى أن مصالح الدرك الملكي، حلت بمكان الحادث، بينما تم نقل السائق المصاب إلى المستشفى الغساني بفاس للتلقى الاسعافات الضرورية.