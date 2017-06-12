عاجل..نايضة في الحاجب: شاحنة محملة بالرمال تدهس مجموعة من المواطنين..وهذا عدد القتلى ﻿

اهتزت منطقة أكوراي التابعة لإقليم الحاجب، يومه الاثنين، على وقع فاجعة طرقية جد مروعة، عقب قيام شاحنة محملة بالرمال بدهس سيارة وثلاثة دراجات نارية من نوع ''تريبورتور'' ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص

"شوف تيفي"

اهتزت منطقة أكوراي التابعة لإقليم الحاجب، يومه الاثنين، على وقع فاجعة طرقية جد مروعة، عقب قيام شاحنة محملة بالرمال بدهس سيارة وثلاثة دراجات نارية من نوع "تريبورتور" ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين بجروح جد خطيرة.

وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" من مصدرها فإن سائق الشاحنة فقد السيطرة عليها بسبب السرعة الجنونية، قبل أن يصطدم بسيارة خفيفة بها زوجان "هولندي ومغربية" ما أسفر عن مقتلهما على الفور، قبل أن يدهس دراجات نارية ما أسفر عن مقتل أحد الأشخاص، وإصابة آخرين بجروح تم على إثرها نقلهم على وجه السرعة إلى مستشفى محمد الخامس بمكناس.

وأضاف المصدر ذاته أن العديد من المواطنين، وفور وقوع الحادث، تجمعوا وسط الطريق للاحتجاج، حيث عبر العديد منهم عن أسفهم لوقوع الحادث، داعين السلطات إلى منع مرور الشاحنات الكبيرة من مكان الحادثة.