عاجل: بأمر من الملك محمد السادس ..المغرب يرسل طائرات محملة بمواد غذائية إلى دولة قطر ﻿

بأمر من الملك محمد السادس قررت المملكة المغربية إرسال طائرات محملة بمواد غذائية إلى دولة قطر .

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بأمر من الملك محمد السادس قررت المملكة المغربية إرسال طائرات محملة بمواد غذائية إلى دولة قطر .

وفي ما يلي نص بلاغ وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بهذا الشأن...

"بأمر من الملك محمد السادس قررت المملكة المغربية إرسال طائرات محملة بمواد غذائية إلى دولة قطر ويأتي هذا القرار تماشيا مع تعاليم الدين الإسلامي الحنيف وما يستوجبه خاصة خلال شهر رمضان الكريم من تكافل وتآزر وتضامن بين الشعوب الإسلامية،

وتؤكد المملكة المغربية أن هذا القرار لا علاقة له بالجوانب السياسية للأزمة القائمة بين دولة قطر ودول شقيقة أخرى، حيث أن موقف المغرب بشأنها، كان موضوع بيان مفصل لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، صدر يومه الأحد 11 يونيو 2017".