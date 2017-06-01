خطير..مكالمة هاتفية حول إدخال الأسلحة للمغرب من ليبيا.. سبب إعتقال ''المرتضى إمعراشن'' ﻿

كشفت مصادر مقربة من عائلة ''المرتضى إمعراشن'' أحد نشطاء حراك- الريف، أن سبب إحالته على محكمة سلا سببه مكالمة هاتفية مع صحفي مجهول، حول واقعة سابقة حول إدخال'' أسلحة من ليبيا نحو المغرب''.

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كشفت مصادر مقربة من عائلة "المرتضى إمعراشن" أحد نشطاء حراك- الريف، أن سبب إحالته على محكمة سلا سببه مكالمة هاتفية مع صحفي مجهول، حول واقعة سابقة حول إدخال" أسلحة من ليبيا نحو المغرب".



وأضاف المقرب من العائلة، أنه لحدود هذه اللحظات لايعرف هوية الصحفي الذي إتصل "بالمرتضى إمعراشن" وتحدث معه حول إدخال أسلحة من ليبيا للأراضي المغربية، حيث قال المقرب من المعتقل "إمعراشن" بأنه فخ من ذلك الصحفي الذي سايره "المرتضى في كلامه وثم ذكر زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري في ذات المكالمة".



وقال ذات المصادر، أن واقعة المكالمة الهاتفية تعود لسنة 2011، حيث تمكن الصحفي المجهول من جرجرة لسان "المرتضى إعمراشن"، لكن بكلمات ساخرة ذكر فيها أيمن الظواهري.



من جهة ثانية، ترى مصادر مقربة من هيئة الدفاع، أن الحديث عن الأسباب والمكالمات الهاتفية سابق لأوانه، وأن التحقيقات الجارية هي الكفيلة بمعرفة حيثيات موضوع إعتقال أحد زعماء الحراك الشعبي السلفي الحداثي "المرتضى إمعراشن".