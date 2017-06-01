 انطلاق الدراسة بشكل فعلي يوم 7 شتنبر المقبل بالأسلاك التعليمية الثلاث وكذا بأقسام التحضير لشهادة التقني العالي ﻿
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انطلاق الدراسة بشكل فعلي يوم 7 شتنبر المقبل بالأسلاك التعليمية الثلاث وكذا بأقسام التحضير لشهادة التقني العالي

بتاريــخ : 12 يونيو 2017 / 17:58 انطلاق الدراسة بشكل فعلي يوم 7 شتنبر المقبل بالأسلاك التعليمية الثلاث وكذا بأقسام التحضير لشهادة التقني العالي | مجتمع
انطلاق الدراسة بشكل فعلي يوم 7 شتنبر المقبل بالأسلاك التعليمية الثلاث وكذا بأقسام التحضير لشهادة التقني العالي
أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أن انطلاق الدراسة بشكل فعلي سيكون يوم الخميس 7 شتنبر المقبل بالأسلاك التعليمية الثلاث، وكذا بأقسام التحضير لشهادة التقني

شوف تيفي:

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أن انطلاق الدراسة بشكل فعلي سيكون يوم الخميس 7 شتنبر المقبل بالأسلاك التعليمية الثلاث، وكذا بأقسام التحضير لشهادة التقني العالي.

جاء ذلك في مقرر وزاري خاص بتنظيم السنة الدراسية 2017-2018 أصدرته الوزارة ويهدف الى تحديد مختلف المحطات والعمليات والأنشطة المبرمجة بالأسلاك التعليمية الثلاث وبأقسام تحضير شهادة التقني العالي.

ويأتي تحديد هذا التاريخ ،حسب بلاغ للوزارة ، سعيا منها إلى توفير الشروط الملائمة لانجاح الدخول المدرسي المقبل، وضمان انطلاق الدراسة منذ اليوم الأول المقرر لها، وكذا تمكين التلميذات والتلاميذ من الاستفادة من كافة الحصص الدراسية المقررة خلال الموسم الدراسي.

وأوضح المصدر ذاته أنه تم تحديد يوم الأربعاء 6 شتنبر المقبل كموعد لالتحاق أطر وموظفي الادارة الترابية وهيئات التفتيش والأطر المكلفة بتسيير المصالح المادية والمالية وهيئة التوجيه والتخطيط التربوي وهيئة الدعم الاداري والتربوي والاجتماعي والأطر الادارية المشتركة بجميع درجاتهم بمقرات عملهم.

وأضاف أن أطر هيئة التدريس ستلتحق بمقرات عملها في الفترة الزوالية لنفس اليوم لتوقيع محاضر الالتحاق بالعمل والمشاركة في اتمام مختلف العمليات التقنية المرتبطة بالدخول المدرسي باشراف من المديرين التربويين.

وحرصت الوزارة من خلال هذا المقرر على توزيع متوازن لفترات الدراسة والتحضير للامتحانات، وكذا العطل المدرسية، حيث عملت على برمجة عطلة مدرسية بعد كل سبعة أسابيع من الدراسة في المتوسط، مع توحيدها بين التعليم المدرسي والجامعي.

‫شوف تيفي

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انطلاق الدراسة بشكل فعلي يوم 7 شتنبر المقبل بالأسلاك التعليمية الثلاث وكذا بأقسام التحضير لشهادة التقني العالي

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