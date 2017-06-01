يحدث في طنجة.. العثور على جثة رضيع ملفوف في غطاء بحي العرفان ﻿

عثر عدد من الشباب ''الطنجاويين'' مساء أمس الأحد على جثة رضيع حديث الولادة ملفوفا في غطاء، بحي العرفان بمدينة طنجة بعد أن تخلى عنه والداه في ظروف غامضة.

شوف تيفي:

عثر عدد من الشباب "الطنجاويين" مساء أمس الأحد على جثة رضيع حديث الولادة ملفوفا في غطاء، بحي العرفان بمدينة طنجة بعد أن تخلى عنه والداه في ظروف غامضة.

و ذكرت مصادر محلية أن الرضيع، الذي لا يتجاوز عمره أسبوعين، عثر عليه من طرف مجموعة من الشباب، حيث قاموا بإخبار المصالح الأمنية التي هرعت إلى عين المكان رفقة عناصر الوقاية المدنية، لتقوم بنقله صوب مستشفى محمد الخامس على وجه السرعة من أجل إغاثته و تقديم الإسعافات الضرورية له .

وأوضح المصدر ذاته ، أن الطفل و الذي يوجد في حالة جيدة، تم إيداعه بقسم الأطفال ريتما باشرت العناصر الأمنية بحثها و تحرياتها ، من أجل القرار في وضعيته وإحالته على دار الرعاية الاجتماعية .