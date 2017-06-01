عاجل..السعودية توجه ضربة موجعة لقناة ''بي إن سبورت'' القطرية..وهذه هي التفاصيل ﻿

قررت وزارة الثقافة والإعلام السعودية، يوم الاثنين، حجب موقع قناة '' بي إن سبورتس'' الرياضية القطرية، وذلك حسب ما كشفت عنه وسائل إعلام عربية قبل قليل.

"شوف تيفي"

قررت وزارة الثقافة والإعلام السعودية، يوم الاثنين، حجب موقع قناة " بي إن سبورتس" الرياضية القطرية، وذلك حسب ما كشفت عنه وسائل إعلام عربية قبل قليل.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الراغب في الدخول إلى موقع القناة القطرية بالسعودية، سيشاهد عند محاولة فتحه عبارة "عفوا .. الموقع المطلوب مخالف لأنظمة وزارة الثقافة والإعلام".

تجدر الإشارة إلى أن هذا القرار، جاء بعد قرار محور "السعودية، البحرين، الإمارات، مصر"، قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر بعد اتهامها بربط علاقات مع جماعات إرهابية.