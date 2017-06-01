عاجل.. بن كيران يترأس إجتماعا حاسما للأمانة العامة لحزب ''المصباح'' بحضور العثماني ﻿

عقد صبيحة اليوم الإثنين بالمقر المركزي لحزب العدالة والتنمية بالرباط، إجتماعا وصف بالحاسم نظرا لجدول الأعمال الذي تداول عدة نقط أهمها الإستحقاقات المرتقبة للحزب، خاصة المؤتمر المقبل الذي ينتظر

شوف تيفي



عقد صبيحة اليوم الإثنين بالمقر المركزي لحزب العدالة والتنمية بالرباط، إجتماعا وصف بالحاسم نظرا لجدول الأعمال الذي تداول عدة نقط أهمها الإستحقاقات المرتقبة للحزب، خاصة المؤتمر المقبل الذي ينتظر الحسم في الزعيم المقبل للحزب الأول في المغرب من حيث الفريق النيابي.



وقالت مصادر مطلعة، أن الإجتماع تداول في الإستعدادات الجارية على مستوى اللجنة التحضيرية للإعداد للمؤتمر المقبل، بالإضافة إلى الأوضاع بمنطقة الريف خاصة بإقليم الحسيمة.



وأضافت مصادر "شوف تيفي" أن جميع أعضاء الأمانة العامة للحزب، أدلوا بمواقفهم حول النقاط المدرجة في جول الأعمال، بما فيهم رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ووزير الدولة وحقوق الإنسان مصطفى الرميد، حيث ينتظر إصدار بلاغ بعد قليل حول إجتماع تليوم للأمانة العامة والذي امتد من الساعة 11 صباحا إلى غاية الساعة الثانية زوالا.