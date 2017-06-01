عاجل: الإمارات تحتجز سفن قطرية وقطر تهدد.. هل ستقرع طبول الحرب ؟ ﻿

تحت عنوان ''الإمارات تحتجز سفن قطرية..وقطر تهدد..هل هو إعلان الحرب؟''، كشف موقع ''عاجل تركيا'' قبل قليل من يومه الاثنين أن دولة الإمارات العربية المتحدة، احتجزت حاويات قطرية تحمل مواد غذائية.

"شوف تيفي"

تحت عنوان "الإمارات تحتجز سفن قطرية..وقطر تهدد..هل هو إعلان الحرب؟"، كشف موقع "عاجل تركيا" قبل قليل من يومه الاثنين أن دولة الإمارات العربية المتحدة، احتجزت حاويات قطرية تحمل مواد غذائية.

وأشار الموقع ذاته إلى أن أحمد الخلف أحد كبار الموردين القطريين للأغذية، قال إن احتجاز الحاويات القطرية في ميناء جبل علي بالإمارات يمثل خرقا للقوانين والأعراف الدولية،

وأضاف ذات الموقع أن أحمد الخلف، طالب بالإسراع بحسم الأمر، قائلا "ما لم يتم حل مشكلة الحاويات المحتجزة، فسنباشر برفع دعاوى قضائية".