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عاجل وبالصور.. رموك يقتل سائقا في الطريق السيار بين البيضاء والرباط

بتاريــخ : 12 يونيو 2017 / 16:56 عاجل وبالصور.. رموك يقتل سائقا في الطريق السيار بين البيضاء والرباط | حوادث و حقوق
عاجل وبالصور.. رموك يقتل سائقا في الطريق السيار بين البيضاء والرباط
شهدت الطريق السيار الرابطة بين مدينة الدار البيضاء والرباط على مستوى منقطة واد نفيفيخ بالمحمدية، حادثة سير جد خطيرة، عقب اصطدام شاحنة كبيرة لنقل السلع ''رموك'' بسيارة خفيفة من نوع ''بارتنير''.

''شوف تيفي''

شهدت الطريق السيار الرابطة بين مدينة الدار البيضاء والرباط على مستوى منقطة واد نفيفيخ بالمحمدية، حادثة سير جد خطيرة، عقب اصطدام شاحنة كبيرة لنقل السلع ''رموك'' بسيارة خفيفة من نوع ''بارتنير''.

وحسب مصدر ''شوف تيفي'' فإن الشاحنة، كانت تسير بسرعة جنونية، قبل أن تصطدم بسيارة خفيفة ما أسفر عن مقتل سائقها، مشيرا إلى أن الشاحنة، اخترقت كذلك الحواجز الحديدية للطريق السيار، وكادت أن تتسبب في كارثة طرقية.

وأضاف المصدر ذاته أن مصالح الدرك الملكي، حلت بمكان الحادث، وقامت بالمعاينة، بينما تم نقل جثمان سائق السيارة إلى مستودع الأموات بمستشفى مولاي عبد الله بالمحمدية.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الشاحنة الرباط الشاحنة رموك الحواجز الحديدية

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