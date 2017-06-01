تأجيل الدرس الرابع من الدروس الحسنية الرمضانية الذي كان من المقرر أن يترأسه الملك محمد السادس بالدارالبيضاء ﻿

أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، أنه تم تأجيل الدرس الرابع من الدروس الحسنية الرمضانية الذي كان من المقرر أن يترأسها الملك محمد السادس يوم الاثنين 17رمضان الأبرك 1438 هـ موافق 12 يونيو

"شوف تيفي"+"و م ع"



أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، أنه تم تأجيل الدرس الرابع من الدروس الحسنية الرمضانية الذي كان من المقرر أن يترأسها الملك محمد السادس يوم الاثنين 17رمضان الأبرك 1438 هـ موافق 12 يونيو 2017 م بالقصر الملكي العامر بالدار البيضاء.