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عاجل وبالصور.. حريق مهول داخل مقبرة بالقصر الكبير..هذه تفاصيله

بتاريــخ : 12 يونيو 2017 / 16:38 عاجل وبالصور.. حريق مهول داخل مقبرة بالقصر الكبير..هذه تفاصيله | حوادث و حقوق
عاجل وبالصور.. حريق مهول داخل مقبرة بالقصر الكبير..هذه تفاصيله
اندلع قبل قليل من يومه الاثنين، حريق مهول داخل مقبرة مولاي علي بوغالب والتي تعتبر أكبر مقبرة بمدينة القصر الكبير.

"شوف تيفي"

اندلع قبل قليل من يومه الاثنين، حريق مهول داخل مقبرة مولاي علي بوغالب والتي تعتبر أكبر مقبرة بمدينة القصر الكبير.

وحسب ما كشفت عنه مصادر من القصر الكبير فإن هناك احتمالا أن تكون الحرارة المفرطة سببا في اندلاع الحريق الذي تسبب في تضرر العديد من القبور.

وأضافت المصادر ذاتها أن عناصر الوقاية المدنية وفور توصلها بإخبارية في الموضوع، حلت بعين المكان، وتمكنت من إخماد ألسنة النيران.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي مقبرة مولاي علي بوغالب القبور الوقاية المدنية

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