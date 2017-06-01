سكوب:مبلغ مالي كبير لمنار و زوجها محمود بعد مشاركتهما في الكاميرا الخفية ﻿

حصل الكوبل الزوجي منار و محمود، على مبلغ كبير نظير مشاركتهما في إحدى حلقات الكاميرا الخفية ''مشيتي فيها'' التي ثُبت عبر القناة الثانية ''دوزيم'' في رمضان.

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حصل الكوبل الزوجي منار و محمود، على مبلغ كبير نظير مشاركتهما في إحدى حلقات الكاميرا الخفية "مشيتي فيها" التي ثُبت عبر القناة الثانية "دوزيم" في رمضان.

و قالت مصادرنا، إن المبلغ هم مصاريف التنقل والمبيت لطاقم البرنامج المكون من البطلين و إدارة أعمالهما بالدارالبيضاء



و قد ظهر الممثلان التركيان في إحدى حلقات البرنامج في مقلب سقط فيه الممثل المغربي عزيز داداس.