 سكوب:مبلغ مالي كبير لمنار و زوجها محمود بعد مشاركتهما في الكاميرا الخفية ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

النيابة العامة : انسحاب المتهمين في ملف اكديم ازيك من المحاكمة جاء بعدما تم تطويقهم بوسائل إثبات تؤكد اقترافهم للأفعال الإجرامية التي يتابعون من أجلها | بوليتيك

النيابة العامة : انسحاب المتهمين في ملف اكديم ازيك من المحاكمة جاء بعدما تم تطويقهم بوسائل إثبات

يحدث في طنجة.. العثور على جثة رضيع ملفوف في غطاء بحي العرفان | حوادث و حقوق

يحدث في طنجة.. العثور على جثة رضيع ملفوف في غطاء بحي العرفان

عاجل..السعودية توجه ضربة موجعة لقناة بي إن سبورت القطرية..وهذه هي التفاصيل | دولي

عاجل..السعودية توجه ضربة موجعة لقناة ''بي إن سبورت'' القطرية..وهذه هي التفاصيل

عاجل.. بن كيران يترأس إجتماعا حاسما للأمانة العامة لحزب المصباح بحضور العثماني | بوليتيك

عاجل.. بن كيران يترأس إجتماعا حاسما للأمانة العامة لحزب ''المصباح'' بحضور العثماني

حصري و بالفيديو: بنكيران لشوف تيفي:هذا ما دار بيني و بين الزفزافي بمنزلي | بوليتيك

حصري و بالفيديو: بنكيران لشوف تيفي:هذا ما دار بيني و بين الزفزافي بمنزلي

بالفيديو..بن كيران يرد على تصريح المستشار الملكي فؤاد عالي الهمة حول اللقاء الذي جمع بينهما | بوليتيك

بالفيديو..بن كيران يرد على تصريح المستشار الملكي فؤاد عالي الهمة حول اللقاء الذي جمع بينهما

عاجل: الإمارات تحتجز سفن قطرية وقطر تهدد.. هل ستقرع طبول الحرب ؟ | دولي

عاجل: الإمارات تحتجز سفن قطرية وقطر تهدد.. هل ستقرع طبول الحرب ؟

عاجل وبالصور.. رموك يقتل سائقا في الطريق السيار بين البيضاء والرباط | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور.. رموك يقتل سائقا في الطريق السيار بين البيضاء والرباط

تأجيل الدرس الرابع من الدروس الحسنية الرمضانية الذي كان من المقرر أن يترأسه الملك محمد السادس بالدارالبيضاء | بوليتيك

تأجيل الدرس الرابع من الدروس الحسنية الرمضانية الذي كان من المقرر أن يترأسه الملك محمد السادس

الوطن غالي والخيانة رخيصة

سكوب:مبلغ مالي كبير لمنار و زوجها محمود بعد مشاركتهما في الكاميرا الخفية

بتاريــخ : 12 يونيو 2017 / 16:23 سكوب:مبلغ مالي كبير لمنار و زوجها محمود بعد مشاركتهما في الكاميرا الخفية | ثقافة و فنون
سكوب:مبلغ مالي كبير لمنار و زوجها محمود بعد مشاركتهما في الكاميرا الخفية
حصل الكوبل الزوجي منار و محمود، على مبلغ كبير نظير مشاركتهما في إحدى حلقات الكاميرا الخفية ''مشيتي فيها'' التي ثُبت عبر القناة الثانية ''دوزيم'' في رمضان.

شوف تيفي:

حصل الكوبل الزوجي منار و محمود، على مبلغ كبير نظير مشاركتهما في إحدى حلقات الكاميرا الخفية "مشيتي فيها" التي ثُبت عبر القناة الثانية "دوزيم" في رمضان.

و قالت مصادرنا، إن المبلغ هم مصاريف التنقل والمبيت لطاقم البرنامج المكون من البطلين و إدارة أعمالهما بالدارالبيضاء


و قد ظهر الممثلان التركيان في إحدى حلقات البرنامج في مقلب سقط فيه الممثل المغربي عزيز داداس.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب مبلغ كبير حلقات برنامج

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

بالصورة..سعد المجرد عايش الحياة في باريس ولورا بريول قريبة من السجن | ثقافة و فنون

بالصورة..سعد المجرد عايش الحياة في باريس ولورا بريول قريبة من السجن

عاجل.. إلقاء القبض على فنان مشهور..وهذه هي التفاصيل | ثقافة و فنون

عاجل.. إلقاء القبض على فنان مشهور..وهذه هي التفاصيل

بلاك جاكوار يبدع في مقطع فري ستايل رائع... موسيقى راب من نوع آخر | ثقافة و فنون

بلاك جاكوار يبدع في مقطع فري ستايل رائع... موسيقى راب من نوع آخر

مثير..بعد قطع العلاقات مع قطر: الإمارات تطرد أشهر مطربة خليجية | ثقافة و فنون

مثير..بعد قطع العلاقات مع قطر: الإمارات تطرد أشهر مطربة خليجية

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أشهر شرطي بالمغرب يوجه رسالة للمغاربة ..شوفو أشنو قاليكم‎ | قنوات أخرى
منذ 11 دقيقة

أشهر شرطي بالمغرب يوجه رسالة للمغاربة ..شوفو أشنو قاليكم‎

بنعبد الله يوضح موقف حزب التقدم و الاشتراكية من احتجاجات الحسيمة | قنوات أخرى

بنعبد الله يوضح موقف حزب التقدم و الاشتراكية من احتجاجات الحسيمة

رسالة نبيل بنعبد الله لساكنة إقليم الحسيمة | قنوات أخرى

رسالة نبيل بنعبد الله لساكنة إقليم الحسيمة

بريكة مع علاء..أسرار لأول مرة تبوح بها زوجة المصطفى سكينة الدرابيل | معانا فنان

بريكة مع علاء..أسرار لأول مرة تبوح بها زوجة المصطفى ''سكينة الدرابيل''

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

النيابة العامة : انسحاب المتهمين في ملف اكديم ازيك من المحاكمة جاء بعدما تم تطويقهم بوسائل إثبات تؤكد اقترافهم للأفعال الإجرامية التي يتابعون من أجلها | بوليتيك
منذ 12 دقيقة

النيابة العامة : انسحاب المتهمين في ملف اكديم ازيك من المحاكمة جاء بعدما تم تطويقهم بوسائل إثبات

يحدث في طنجة.. العثور على جثة رضيع ملفوف في غطاء بحي العرفان | حوادث و حقوق

يحدث في طنجة.. العثور على جثة رضيع ملفوف في غطاء بحي العرفان

عاجل..السعودية توجه ضربة موجعة لقناة بي إن سبورت القطرية..وهذه هي التفاصيل | دولي

عاجل..السعودية توجه ضربة موجعة لقناة ''بي إن سبورت'' القطرية..وهذه هي التفاصيل

عاجل.. بن كيران يترأس إجتماعا حاسما للأمانة العامة لحزب المصباح بحضور العثماني | بوليتيك

عاجل.. بن كيران يترأس إجتماعا حاسما للأمانة العامة لحزب ''المصباح'' بحضور العثماني

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.