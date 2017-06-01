سكوب:مبلغ مالي كبير لمنار و زوجها محمود بعد مشاركتهما في الكاميرا الخفية ﻿

شوف تيفي:
حصل الكوبل الزوجي منار و محمود، على مبلغ كبير نظير مشاركتهما في إحدى حلقات الكاميرا الخفية "مشيتي فيها" التي ثُبت عبر القناة الثانية "دوزيم" في رمضان.
و قالت مصادرنا، إن المبلغ هم مصاريف التنقل والمبيت لطاقم البرنامج المكون من البطلين و إدارة أعمالهما بالدارالبيضاء
و قد ظهر الممثلان التركيان في إحدى حلقات البرنامج في مقلب سقط فيه الممثل المغربي عزيز داداس.
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