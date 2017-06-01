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عاجل..بن كيران يرد على تصريح المستشار الملكي فؤاد عالي الهمة حول اللقاء الذي جمع بينهما

بتاريــخ : 12 يونيو 2017 / 16:17 عاجل..بن كيران يرد على تصريح المستشار الملكي فؤاد عالي الهمة حول اللقاء الذي جمع بينهما | بوليتيك
عاجل..بن كيران يرد على تصريح المستشار الملكي فؤاد عالي الهمة حول اللقاء الذي جمع بينهما
قال الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بن كيران، لقناة ''شوف تيفي'' أن ما صرح به المستشار الملكي فؤاد عالي الهمة ''من جهته هو يكفيه'' وأنه لن يتحدث في الموضوع.

شوف تيفي

قال الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بن كيران، لقناة "شوف تيفي" أن ما صرح به المستشار الملكي فؤاد عالي الهمة "من جهته هو يكفيه" وأنه لن يتحدث في الموضوع.

ورفض بن كيران للمرة الثانية على التوالي الرد بشكل مباشر وصريح على المستشار الملكي فؤاد عالي الهمة الأخير بعد الزيارة التي قام بها لمنزله مؤخرا، حيث قال بن كيران بأنه " ما قاله الهمة من جهته هو يكفيه".

وتابع بن كيران حديثه عن الإستقبال الذي خصصه لوالدا "ناصر الزفوزافي"، حيث كشف بأنه يعرف "أحمد الزفزافي" والد المعتقل ناصر الزفزافي منذ زمن وحكى عن واقعة تعود لسنوات طويلة بينهما بمدينة الحسيمة.


‫شوف تيفي

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