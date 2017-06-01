عاجل..بن كيران يرد على تصريح المستشار الملكي فؤاد عالي الهمة حول اللقاء الذي جمع بينهما ﻿

شوف تيفي
قال الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بن كيران، لقناة "شوف تيفي" أن ما صرح به المستشار الملكي فؤاد عالي الهمة "من جهته هو يكفيه" وأنه لن يتحدث في الموضوع.
ورفض بن كيران للمرة الثانية على التوالي الرد بشكل مباشر وصريح على المستشار الملكي فؤاد عالي الهمة الأخير بعد الزيارة التي قام بها لمنزله مؤخرا، حيث قال بن كيران بأنه " ما قاله الهمة من جهته هو يكفيه".
وتابع بن كيران حديثه عن الإستقبال الذي خصصه لوالدا "ناصر الزفوزافي"، حيث كشف بأنه يعرف "أحمد الزفزافي" والد المعتقل ناصر الزفزافي منذ زمن وحكى عن واقعة تعود لسنوات طويلة بينهما بمدينة الحسيمة.
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.