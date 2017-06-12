بالصور..حريق مُهول يأتي على دوار شهير بمنطقة ''بوسكورة'' إليكم التفاصيل ﻿

اندلعت قبل قليل من يومه الاثنين ألسنة من اللهب في إحدى ''الدواوير'' القريبة من منطقة ''بوسكورة'' ضواحي البيضاء متسببة في خسائر مادية جسيمة .



شوف تيفي:



اندلعت قبل قليل من يومه الاثنين ألسنة من اللهب في إحدى ''الدواوير'' القريبة من منطقة ''بوسكورة'' ضواحي البيضاء متسببة في خسائر مادية جسيمة .

و أفادت مصادر ''شوف تيفي'' من عين المكان أن النار التهمت عدد من البيوت في دوار ''بن يطو'' بـ''بوسكورة'' مخلفة خسائر مادية جسيمة ,و أضافت المصادر أن فرانا تقليديا كان السبب في اندلاع هذا الحريق الذي وصف بالمهول .

و أكدت المصادر أن أبناء الحي حاولوا إخماد الحريق بإمكانياتهم المحدودة لكنهم فشلوا في السيطرة عليه , حتى تدخلت فرقة من الوقاية المدينة تابعة لـ''بوسكورة''.

و فور علمها بالحادث تنقلت عناصر من الدرك الملكي نحو مكان الحادث من أجل المعاينة و فتح تحقيق في الأسباب و تحديد المسؤوليات .

و قد خلف الحريق ذعرا و خوفا في صفوف ساكنة الدوار و الذين صدموا بمنظر النيران و هي تجتاح منازلهم .



