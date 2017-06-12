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مثير وبالصورة..في تعليقها على أحداث الحسيمة: فنانة مغربية مشهورة تطالب بتشكيل لجنة من الشعب

بتاريــخ : 12 يونيو 2017 / 15:46 مثير وبالصورة..في تعليقها على أحداث الحسيمة: فنانة مغربية مشهورة تطالب بتشكيل لجنة من الشعب | مجتمع
مثير وبالصورة..في تعليقها على أحداث الحسيمة: فنانة مغربية مشهورة تطالب بتشكيل لجنة من الشعب
في تعليقها على أحداث الحسمية والمسيرات الاحتجاجية التي عرفتها مدينة الحسيمة، طالبت الفنانة المغربية سعيدة فكري، بتشكيل حكومة من النزهاء من الشعب لتكون صلة وصل بين الملك محمد السادس والشعب.

"شوف تيفي"

في تعليقها على أحداث الحسمية والمسيرات الاحتجاجية التي عرفتها مدينة الحسيمة، طالبت الفنانة المغربية سعيدة فكري، بتشكيل حكومة من النزهاء من الشعب لتكون صلة وصل بين الملك محمد السادس والشعب.

وكتبت سعيدة فكري في تدوينتها على حسابها بالفايسبوك " أرى أنه من الضرورة والحكمة في الوقت الراهن والعاجل تشكيل لجنة من الشعب من نزهاء هذا البلد ومحبيه في الله وتكون صلة وصل بين الملك والشعب لحل الأزمة".

تجدر الإشارة إلى أن الفنانة المغربية سعيد فكري التي تنحذر من منطقة الريف بالمغرب، تعتبر من أشهر الفنانات المغربيات اللائي استطعن الحصول على الشهرة بشكل سريع خلال تسعينات القرن الماضي.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي أحداث الحسيمة الفنانة المغربية النزهاء منطقة الريف

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