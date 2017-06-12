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ماكرون يثير إعجاب العالم من خلال جولته رفقة زوجته على دراجة هوائية ببلدة فرنسية

بتاريــخ : 12 يونيو 2017 / 15:33 ماكرون يثير إعجاب العالم من خلال جولته رفقة زوجته على دراجة هوائية ببلدة فرنسية | دولي
ماكرون يثير إعجاب العالم من خلال جولته رفقة زوجته على دراجة هوائية ببلدة فرنسية
أثار الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون إعجاب الملايين عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول صور ظهر خلالها وهو يقوم بجولة بواسطة دراجة هوائية رفقة زوجته في شوارع بلدية لى توكيوت شمالى فرنسا.

"شوف تيفي"


أثار الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون إعجاب الملايين عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول صور ظهر خلالها وهو يقوم بجولة بواسطة دراجة هوائية رفقة زوجته في شوارع بلدية لى توكيوت شمالى فرنسا.

ونشرت العديد من المواقع الإخبارية العالمية صور ماكرون، موضحين بأنها تعتبر أول ظهور خارجى له منذ تنصيبه رئيسا لفرنسا شهر ماي الماضى.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الفرنسي ماكرون، تمكن من الحصول على كرسي رئاسة الجمهوبة الفرنسية شهر ماي الماضي، بعد إطاحته بمرشحة اليمين المتطرف ماري لوبين.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي امالنويل ماكرون دراجة هوائية

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