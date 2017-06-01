انفراد..هكذا يقضي الزفزافي أيامه في سجن عكاشة ﻿

شوف تيفي:
علمت "شوف تيفي" من مصادر خاصة ، أن ناصر الزفزافي القابع بسجن عكاشة بالبيضاء، يستفيد من زيارة أسبوعية لعائلته و من فسحة تمتد لساعتين في اليوم.
و قالت مصادرنا، إن متزعم حراك الريف ناصر الزفزافي لا يلتقي بباقي معتقلي الحراك خلال مدة الفسحة التي حددتها إدارة السجن في الظهر و المساء.
و أضافت ذات المصادر، أن ناصر الزفزافي يعيش أيامه بشكل طبيعي داخل زنزانته الانفرادية، كما يحظى بزيارة محامييه الذي يدافعون عن قضيته كل ما طلب ذلك.
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