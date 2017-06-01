السيبة..مقرقبين خربوا 12 سيارة متوقفة بالشارع العام بمنطقة الحي الحسني بالبيضاء ﻿

تمكنت المصالح الأمنية بمنطقة الحي الحسني من توقيف شخصين يبلغان من العمر 15 و 25 سنة، لتورطهما في إحداث الفوضى بالشارع العام، وكذا إلحاق خسائر مادية بملك الغير.

"شوف تيفي"

تمكنت المصالح الأمنية بمنطقة الحي الحسني من توقيف شخصين يبلغان من العمر 15 و 25 سنة، لتورطهما في إحداث الفوضى بالشارع العام، وكذا إلحاق خسائر مادية بملك الغير.

وحسب ولاية أمن البيضاء فإن معطيات البحث الأولية، تفيد أن المعنيين بالأمر تورطا في إلحاق خسائر مادية بـ 12 سيارة كانت مستوقفة بالشارع العام وإحداث فوضى وهما في حالة تخدير .

وأضافت الولاية أن الأبحاث والتحريات وكذا الحملات التمشيطية المكثفة التي باشرتها المصالح الأمنية بمحيط الواقعة، مكنت من محاصرة المشتبه فيهما وتوقيفهما، قبل أن يتم تقديمهما أمام العدالة مباشرة بعد انتهاء فترة الحراسة النظرية، التي أشرفت عليها النيابة العامة المختصة.